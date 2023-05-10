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Белгородские власти установили порядок пользования участками для жителей приграничья

10 мая 2023, 14:45
Фото: 1MI
Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков. Жилые помещения и земельные участки, которыми ранее владели жители приграничья, им будут предоставлять в безвозмездное пользование на 49 лет.

Согласно документу, принятый порядок распространяется на жилые помещения и участки, которые граждане, получив компенсацию, передали в собственность Белгородской области. Речь идёт о жилье, которое стало непригодным для проживания в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины и террористических актов.

В документе также указано, что жилые помещения и земельные участки, которыми ранее владели жители приграничья, будут предоставляться им в безвозмездное пользование на 49 лет. При этом дата отчёта для помещений и земельных участков, где введён режим ЧС, будет отчитываться с момента прекращения действия режима. А для других жилых помещений — с момента подписания договора.

При этом по договору региональные власти не будут иметь права требовать от собственников возмещения убытков в связи с утратой или повреждением жилого помещения, если это произойдёт в период действия ЧС. А собственники в свою очередь не будут иметь права требовать от властей устранения недостатков жилого помещения и участка в случае их повреждения во время ЧС.

Чтобы заключить договор, белгородцам необходимо обратиться в министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области и предоставить следующие документы:

  • заявление;
  • документы, удостоверяющие личность заявителя;
  • согласие на обработку персональных данных.

При этом в ведомстве могут отказать, если заявление и документы не соответствуют требованиям, а также если у заявителя нет законных оснований, которые дают право на предоставление жилого помещения и участка.

Рассматривать заявление и проводить проверку документов будут в течение 10 рабочих дней.

Если же собственник не подаст заявление или откажется от права получить землю и жильё в пользование в течение года, он потеряет право на заключение договора.

 

 

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#Приграничье#Пользование#Постановление#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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