Белгородские власти установили порядок пользования участками для жителей приграничья

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Согласно документу, принятый порядок распространяется на жилые помещения и участки, которые граждане, получив компенсацию, передали в собственность Белгородской области. Речь идёт о жилье, которое стало непригодным для проживания в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины и террористических актов.
В документе также указано, что жилые помещения и земельные участки, которыми ранее владели жители приграничья, будут предоставляться им в безвозмездное пользование на 49 лет. При этом дата отчёта для помещений и земельных участков, где введён режим ЧС, будет отчитываться с момента прекращения действия режима. А для других жилых помещений — с момента подписания договора.
При этом по договору региональные власти не будут иметь права требовать от собственников возмещения убытков в связи с утратой или повреждением жилого помещения, если это произойдёт в период действия ЧС. А собственники в свою очередь не будут иметь права требовать от властей устранения недостатков жилого помещения и участка в случае их повреждения во время ЧС.
Чтобы заключить договор, белгородцам необходимо обратиться в министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области и предоставить следующие документы:
При этом в ведомстве могут отказать, если заявление и документы не соответствуют требованиям, а также если у заявителя нет законных оснований, которые дают право на предоставление жилого помещения и участка.
Рассматривать заявление и проводить проверку документов будут в течение 10 рабочих дней.
Если же собственник не подаст заявление или откажется от права получить землю и жильё в пользование в течение года, он потеряет право на заключение договора.