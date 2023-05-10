Белгородские власти установили порядок пользования участками для жителей приграничья

При этом по договору региональные власти не будут иметь права требовать от собственников возмещения убытков в связи с утратой или повреждением жилого помещения, если это произойдёт в период действия ЧС. А собственники в свою очередь не будут иметь права требовать от властей устранения недостатков жилого помещения и участка в случае их повреждения во время ЧС.