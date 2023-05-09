Знамя Победы подняли над Меловой горой в Белгороде

Ко Дню Победы на Меловой горе в Белгороде на флагштоке подняли копию Знамени Победы. Для жителей областного центра это место памятное. 5 августа 1943 года рано утром войска Красной армии подошли к окраинам города с запада и востока. С севера в город входил батальон капитана Ладыжкина. Чтобы обозначить продвижение, бойцы водрузили на вершине Меловой горы найденную в разбитом доме неподалёку красную наволочку.