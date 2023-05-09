ВСУ третий раз за день обстреляли Шебекино

Posted Сегодня, 21:35
Published Сегодня, 21:35
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Updated Сегодня, 21:48
9 мая в 00:16 жителям города Шебекино Белгородской области стали приходить СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Жителей населённого пункта попросили срочно спуститься в укрытия.
По данным очевидцев в Telegram-канале «ШÖ|Шебекино», в районе железной дороги есть последствия обстрела. Сообщается о повреждённом автомобиле «Ниссан Альмера».
Официальной информации о последствиях пока нет.
Отметим, что 8 мая ВСУ обстреляли Шебекино два раза, в результате чего пострадали пять человек.