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Published Сегодня, 21:35

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ВСУ третий раз за день обстреляли Шебекино

8 мая 2023, 21:35
Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
Жителям приходят уведомления от РСЧС. Очевидцы также сообщают о прилёте в районе железной дороги.
Сюжет
МЧС

9 мая в 00:16 жителям города Шебекино Белгородской области стали приходить СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Жителей населённого пункта попросили срочно спуститься в укрытия.

По данным очевидцев в Telegram-канале «ШÖ|Шебекино», в районе железной дороги есть последствия обстрела. Сообщается о повреждённом автомобиле «Ниссан Альмера».

Официальной информации о последствиях пока нет.

Отметим, что 8 мая ВСУ обстреляли Шебекино два раза, в результате чего пострадали пять человек.

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#МЧС#Белгородская область#Шебекино#Шебекинский горокруг
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