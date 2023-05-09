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ВСУ обстреливают Шебекино

9 мая 2023, 15:53
Фото: Bel.ru
Уведомления от РСЧС получают жители Шебекино и села Новая Таволжанка. В округе очень громко. О последствиях на земле ещё неизвестно.
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Обстрел

Вечер 9 мая в Шебекинском округ начался неспокойно.Около 18:30 появились первые сообщения о громких звуках и угрозы обстрела. Позднее появились и РСЧС-уведомления. Под обстрел ВСУ попали Шебекино и Новая Таволжанка.

Местные telegram-каналы также сообщают об опасности и просят белгородцев спуститься в укрытия. В Шебекинском округе по прежнему громко. Официальная информация об обстреле пока не поступала. О последствиях на земле и пострадавших также неизвестно.

Ранее серьёзный обстрел Шебекино был вчера, 8 мая. Повреждения всего за сутки получили 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля.

При обстрелах Шебекино повреждены 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Обстрел#Шебекино#Новая таволжанка#Происшествия
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