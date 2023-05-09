ВСУ обстреливают Шебекино

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Вечер 9 мая в Шебекинском округ начался неспокойно.Около 18:30 появились первые сообщения о громких звуках и угрозы обстрела. Позднее появились и РСЧС-уведомления. Под обстрел ВСУ попали Шебекино и Новая Таволжанка.
Местные telegram-каналы также сообщают об опасности и просят белгородцев спуститься в укрытия. В Шебекинском округе по прежнему громко. Официальная информация об обстреле пока не поступала. О последствиях на земле и пострадавших также неизвестно.
Ранее серьёзный обстрел Шебекино был вчера, 8 мая. Повреждения всего за сутки получили 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля.