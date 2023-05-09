Военные устроили вертолётное шоу в небе над Прохоровским полем в День Победы

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
У Звонницы на Прохоровском поле 9 мая было многолюдно. По опубликованному видео можно судить, что место посетило несколько сотен белгородцев. В один из моментов над площадкой пролетели вертолёты и сбросили тепловые ловушки, что смотрелось как своеобразный фейерверк.
Многие достали телефоны и начали снимать процесс на видео. Дети такому "фейерверку" обрадовались, а вот некоторых взрослых он несколько удивил.
Напомним, в этом году праздничный салют в регионе отменили, в Белгороде и вовсе накануне Дня Победы свернули всю программу праздничных мероприятий и закрыли крупные торговые центры и рынки в целях безопасности.