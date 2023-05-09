Военные устроили вертолётное шоу в небе над Прохоровским полем в День Победы

У Звонницы на Прохоровском поле 9 мая было многолюдно. По опубликованному видео можно судить, что место посетило несколько сотен белгородцев. В один из моментов над площадкой пролетели вертолёты и сбросили тепловые ловушки, что смотрелось как своеобразный фейерверк.