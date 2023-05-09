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Военные устроили вертолётное шоу в небе над Прохоровским полем в День Победы

9 мая 2023, 14:00
Фото: 1MI
Белгородцев, которые решили 9 мая посетить мемориал на Прохоровском поле, удивил своеобразный фейерверк из вертолётов. Видео опубликовали в Telegram-канале "Белгород №1".

У Звонницы на Прохоровском поле 9 мая было многолюдно. По опубликованному видео можно судить, что место посетило несколько сотен белгородцев. В один из моментов над площадкой пролетели вертолёты и сбросили тепловые ловушки, что смотрелось как своеобразный фейерверк.

Многие достали телефоны и начали снимать процесс на видео. Дети такому "фейерверку" обрадовались, а вот некоторых взрослых он несколько удивил.

Напомним, в этом году праздничный салют в регионе отменили, в Белгороде и вовсе накануне Дня Победы свернули всю программу праздничных мероприятий и закрыли крупные торговые центры и рынки в целях безопасности.

 

Видео: 1MI
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#Евгений Грицков#Видео#9 мая#Прохоровское поле#Вертолёты#Фейерверк#Общество#Прохоровский район
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