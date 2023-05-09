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Военные мемориалы обновили в Белгороде ко Дню Победы

9 мая 2023, 19:38
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Всего в областном центре привели в порядок 41 памятник воинской славы к празднику, сообщил градоначальник Валентин Демидов.

В Белгороде ко Дню Победы подготовились, как могли. Даже с учётом перенесённых праздников белгородцы создали атмосферу праздника и позаботились о нём, как могли. В В областном центре к 9 мая отремонтировали все памятники воинской славы. Речь идёт о 41 мемориале, на которых проводили различные работы.

Особенное внимание уделили Братской могиле и Мемориальному комплексу на ул. Широкая. Мэр города Валентин Демидов переживал за результат, но в итоге остался доволен проделанной работой.

Я честно скажу, переживал. Ремонт достаточно сложный. Особенно если говорить о металлической скульптуре. Но со всеми задачами справились. Отремонтировали облицовку из гранитных плит, заменив материал на новый, восстановили основание постамента, заменили таблички с именами погибших.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Ранее мы писали, как военные в честь праздника устроили над Прохоровским полем вертолётное шоу. Рекомендуем посмотреть на это. Видео доступно здесь.

Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Военные устроили вертолётное шоу в небе над Прохоровским полем в День Победы
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#Кристина Семенчук#Ремонт#Реконструкция памятников#День Победы#Белгород#Город#Валентин Демидов
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