Военные мемориалы обновили в Белгороде ко Дню Победы

В Белгороде ко Дню Победы подготовились, как могли. Даже с учётом перенесённых праздников белгородцы создали атмосферу праздника и позаботились о нём, как могли. В В областном центре к 9 мая отремонтировали все памятники воинской славы. Речь идёт о 41 мемориале, на которых проводили различные работы.