В белгородском приграничье сработала система ПВО

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Днём 9 мая система противовоздушной обороны российской армия сбила объект в небе над Грайворонским городским округом. Что именно стало целью ЗРК, пока не сообщается.
По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.
Напомним, утром 9 мая ВСУ обстреляли приграничное село Сподарюшено в том же Грайворонском горокруге. Пострадавших нет, но загорелись два дома, в которых не было людей.