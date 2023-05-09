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В белгородском приграничье сработала система ПВО

9 мая 2023, 12:22
Фото: Bel.ru
Противовоздушная оборону что-то сбила в Грайворонском городском округе, сообщил Вячеслав Гладков.
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СВО

Днём 9 мая система противовоздушной обороны российской армия сбила объект в небе над Грайворонским городским округом. Что именно стало целью ЗРК, пока не сообщается.

По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

Напомним, утром 9 мая ВСУ обстреляли приграничное село Сподарюшено в том же Грайворонском горокруге. Пострадавших нет, но загорелись два дома, в которых не было людей.

Два дома загорелись после обстрела белгородского села в День Победы
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#Обстрел ВСУ#Спецоперация#Происшествия#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Евгений Грицков
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