Украинский снаряд упал между двумя многоквартирными домами в Шебекино

Posted Сегодня, 21:50
Published Сегодня, 21:50
Modified Сегодня, 21:52
Updated Сегодня, 21:52
9 мая в городе Шебекино Белгородской области началось с обстрела со стороны ВСУ. Жители населённого пункта получили СМС-оповещения от РСЧС в 00:16. Чуть позже шебекинцы стали сообщать о повреждённом автомобиле в районе железной дороги.
В 00:43 информацию об обстреле Шебекино подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На своей странице в соцсетях глава региона рассказал о последствиях произошедшего.
По предварительной информации, пострадавших нет. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области