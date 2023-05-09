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Украинский снаряд упал между двумя многоквартирными домами в Шебекино

8 мая 2023, 21:50
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Также были повреждены автомобили, сообщил Вячеслав Гладков.

9 мая в городе Шебекино Белгородской области началось с обстрела со стороны ВСУ. Жители населённого пункта получили СМС-оповещения от РСЧС в 00:16. Чуть позже шебекинцы стали сообщать о повреждённом автомобиле в районе железной дороги.

В 00:43 информацию об обстреле Шебекино подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На своей странице в соцсетях глава региона рассказал о последствиях произошедшего.

По предварительной информации, пострадавших нет. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
ВСУ третий раз за день обстреляли Шебекино
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Повреждения#Происшествия#Шебекино#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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