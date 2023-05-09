Украинский снаряд упал между двумя многоквартирными домами в Шебекино

9 мая в городе Шебекино Белгородской области началось с обстрела со стороны ВСУ. Жители населённого пункта получили СМС-оповещения от РСЧС в 00:16. Чуть позже шебекинцы стали сообщать о повреждённом автомобиле в районе железной дороги.