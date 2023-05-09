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Участники СВО показали белгородским школьникам противодронные ружья и другое оружие

9 мая 2023, 07:18
Фото: кадр из видео "Вести. Белгород"

Участники СВО встретились с белгородскими школьниками

Бойцы продемонстрировали используемое в спецоперации стрелковое оружие, миноискатели и другое вооружение, рассказали «Вести. Белгород».

Особый интерес у учащихся школ и ссузов вызвало специальное ружьё, с помощью которого борются с вражескими квадрокоптерами. Молодой человек с позывным «Ворчун» рассказал, что такие ружья очень выручают российских военных. Многие захотели подержать в руках новейшее и уже известное стрелковое оружие, примерить полный боекомплект, который может достигать 50 килограммов.

Бойцы поделились личным опытом, рассказали о военном быте в условиях спецоперации. Поговорили о патриотизме, товариществе и долге.

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#Евгений Грицков#Встреча с военными#Оружие#Школьники#Общество
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