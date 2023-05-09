Участники СВО показали белгородским школьникам противодронные ружья и другое оружие

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Особый интерес у учащихся школ и ссузов вызвало специальное ружьё, с помощью которого борются с вражескими квадрокоптерами. Молодой человек с позывным «Ворчун» рассказал, что такие ружья очень выручают российских военных. Многие захотели подержать в руках новейшее и уже известное стрелковое оружие, примерить полный боекомплект, который может достигать 50 килограммов.
Бойцы поделились личным опытом, рассказали о военном быте в условиях спецоперации. Поговорили о патриотизме, товариществе и долге.