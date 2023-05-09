Стали известны последствия обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В День Победы ВСУ вновь обстреляли Шебекинский округ. РСЧС-уведомления вечером 9 мая пришли жителям Шебекино и Новой Таволжанки. Жителей просили спуститься в укрытия. По словам шебекинцев, взрывы не прекращались около получаса.
Сейчас стало известно о первых последствиях в округе. По предварительным данным, осколки посекл фасады домов, местами выбило окна, досталось и автомобилю. Официальных комментариев об обстреле по прежнему не поступало. Информации о пострадавших также нет.