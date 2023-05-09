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Стали известны последствия обстрела Шебекино

9 мая 2023, 16:42
Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
Предварительно, посечены фасады домов, выбиты стёкла, осколки повредили авто. Свежими фотографиями поделились в Telegram-канале «ШО Шебекино».
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СВО

В День Победы ВСУ вновь обстреляли Шебекинский округ. РСЧС-уведомления вечером 9 мая пришли жителям Шебекино и Новой Таволжанки. Жителей просили спуститься в укрытия. По словам шебекинцев, взрывы не прекращались около получаса.

Сейчас стало известно о первых последствиях в округе. По предварительным данным, осколки посекл фасады домов, местами выбило окна, досталось и автомобилю. Официальных комментариев об обстреле по прежнему не поступало. Информации о пострадавших также нет.

Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
ВСУ обстреливают Шебекино
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#СВО#Шебекино#Новая таволжанка
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