При обстрелах Шебекино повреждены 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Во время обстрелов 8 и 9 мая в Шебекино разбиты окна в 124 квартирах восьми домов. В общей сложности восстановить предстоит 290 окон и 37 остеклений балконов. Также в домах посекло осколками фасады и крыши.
Прилетело и в два частных дома: там повреждены фасады, окна и заборы. Пострадало 32 машины - какие-то из них горели, какие-то просто повреждило осколками.
Вячеслав Гладков рассказал, что сейчас рабочие начали закрывать периметр, идёт уборка конструкций и битого стекла. Также стартовали замер окон и оценка повреждений автомобилей. Восстановительные работы начнут уже 9 мая.
Напомним, при обстрелах Шебекино вчера ранения получили пять человек.