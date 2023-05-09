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При обстрелах Шебекино повреждены 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля

9 мая 2023, 11:08
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
повреждения домов в Шебекино при обстрелах
О последствиях обстрелов 8 мая и в ночь на 9 мая рассказал Вячеслав Гладков. Восстанавливать разбитые окна планируют начать уже сегодня.
Сюжет
СВО

Во время обстрелов 8 и 9 мая в Шебекино разбиты окна в 124 квартирах восьми домов. В общей сложности восстановить предстоит 290 окон и 37 остеклений балконов. Также в домах посекло осколками фасады и крыши.

Прилетело и в два частных дома: там повреждены фасады, окна и заборы. Пострадало 32 машины - какие-то из них горели, какие-то просто повреждило осколками.

Вячеслав Гладков рассказал, что сейчас рабочие начали закрывать периметр, идёт уборка конструкций и битого стекла. Также стартовали замер окон и оценка повреждений автомобилей. Восстановительные работы начнут уже 9 мая.

Напомним, при обстрелах Шебекино вчера ранения получили пять человек.

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повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстреловповреждения домов в Шебекино после обстрелов
повреждения домов в Шебекино после обстрелов
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
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