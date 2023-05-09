Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Изображение материала

Гладков подтвердил информацию о разрушениях в Шебекино: фото

9 мая 2023, 17:27
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Гладков подтвердил информацию о разрушениях в Шебекино

Взрывная волна посекла фасады и выбила окна в домах. По информации губернатора Белгородской области, никто не пострадал.
Сюжет
Обстрел

В День Победы Шебекино вновь обстреляли. Сообщения от РСЧС шебкинцам стали поступать около половины седьмого вечера.Позднее появились и первые фотографии последствий, но официальной информации не было долго.

о губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков всё-таки подтвердил обстрел и подробнее рассказал о последствиях. К счастью, никто не пострадал, но взрывная волна снарядов оставила повреждения на домах, пострадали два автомобиля.

Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с 8 частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ещё часть снарядов ВСУ легли в лесополосе. Территорию Шебекино обследуют оперативные службы вместе с главой округа Владимиром Ждановым.

Также РСЧС-уведомления об обстреле приходили жителям села Новая Таволжанка Шебекинского округа, но о повреждениях там информации нет. Видимо, Новой Тавлжанке повезло 9 мая больше, чем Шебекино.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Стали известны последствия обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреливают ШебекиноПри обстрелах Шебекино повреждены 124 квартиры, два дома и 32 автомобиляУкраинский снаряд упал между двумя многоквартирными домами в Шебекино
#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Артиллерийский снаряд
Подпишитесь
Военные устроили вертолётное шоу в небе над Прохоровским полем в День Победы
Сегодня, 14:00
Белгородцы нашли «Кока-Колу» из Азербайджана в одной из торговых сетей
Сегодня, 13:16
Белгородский мальчик Алёша побывал на параде Победы в Москве
Сегодня, 10:57
Два дома загорелись после обстрела белгородского села в День Победы
Сегодня, 09:29
В белгородском приграничье сработала система ПВО
Сегодня, 12:22