Гладков подтвердил информацию о разрушениях в Шебекино: фото

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В День Победы Шебекино вновь обстреляли. Сообщения от РСЧС шебкинцам стали поступать около половины седьмого вечера.Позднее появились и первые фотографии последствий, но официальной информации не было долго.
о губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков всё-таки подтвердил обстрел и подробнее рассказал о последствиях. К счастью, никто не пострадал, но взрывная волна снарядов оставила повреждения на домах, пострадали два автомобиля.
Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с 8 частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ещё часть снарядов ВСУ легли в лесополосе. Территорию Шебекино обследуют оперативные службы вместе с главой округа Владимиром Ждановым.
Также РСЧС-уведомления об обстреле приходили жителям села Новая Таволжанка Шебекинского округа, но о повреждениях там информации нет. Видимо, Новой Тавлжанке повезло 9 мая больше, чем Шебекино.