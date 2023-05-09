Фейк: Шебекинцы просят Пригожина о помощи

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Для жителей приграничья Белгородской области появился новый фейк. В главных ролях — подставные шебекинцы. В сети распространилось видеообращение якобы жителей села Красное к главе ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. Согласно фейковому обращению, власти бросили жителей под обстрелами.
Чтобы разоблачить обман глава Шебекинского округа Владимир Жданов приехал в Красное. Он ходил по улицам села, заходил в продуктовый, чтобы показать местным жителям видео и спросить, знают ли они этих людей.
Красновцы знакомых в фейковом обращении к Пригожину не нашли. Выходит, что обращение ложное. Жители села уже видели ролик и поняли, что это фейк. Все селяне знают друг друга, их таким не проведёшь.