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Фейк: Шебекинцы просят Пригожина о помощи

9 мая 2023, 18:20
Фото: Telegram-канал "Война с фейками. Белгород"
Видео с якобы жителями села Красное Шебекинского округа распространилось в сети. Как выяснилось позднее, это было провокацией для жителей приграничья со стороны Украины.
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Фейк

Для жителей приграничья Белгородской области появился новый фейк. В главных ролях — подставные шебекинцы. В сети распространилось видеообращение якобы жителей села Красное к главе ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. Согласно фейковому обращению, власти бросили жителей под обстрелами.

Чтобы разоблачить обман глава Шебекинского округа Владимир Жданов приехал в Красное. Он ходил по улицам села, заходил в продуктовый, чтобы показать местным жителям видео и спросить, знают ли они этих людей.

Красновцы знакомых в фейковом обращении к Пригожину не нашли. Выходит, что обращение ложное. Жители села уже видели ролик и поняли, что это фейк. Все селяне знают друг друга, их таким не проведёшь.

Видео: Telegram-канал "Война с фейками. Белгород"
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#Общество#Фейковые новости#Фейк#Красное#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Евгений Пригожин#Приграничье#ЧВК Вагнер#Видео#Кристина Семенчук
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