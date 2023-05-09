Два дома загорелись после обстрела белгородского села в День Победы

Около половины восьмого утра 9 мая ВСУ обстреляли приграничный населённый пункт в Белгородской области. В селе Сподарюшено в Грайворонском городском округе загорелись два дома. По счастливой случайности, никто не пострадал — люди переехали в безопасное место. Населённый пункт находится в нескольких сотнях метров от государственной границы.