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Два дома загорелись после обстрела белгородского села в День Победы

9 мая 2023, 09:29
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Сподарюшено в Белгородской области
Пожар произошёл в двух домовладениях в селе Сподарюшено Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.
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СВО

Около половины восьмого утра 9 мая ВСУ обстреляли приграничный населённый пункт в Белгородской области. В селе Сподарюшено в Грайворонском городском округе загорелись два дома. По счастливой случайности, никто не пострадал — люди переехали в безопасное место. Населённый пункт находится в нескольких сотнях метров от государственной границы.

Вчера во время обстрелов пострадали пятеро жителей Шебекино, которое ВСУ обстреляли за сутки трижды. Снаряды взорвались прямо между многоэтажных домов.

Обстрелу подвергался и Валуйский горокруг. Там система ПВО российской армии сбила украинскую ракету «Точка-У».

Вечером белгородцы увидели и запуски российских ракет «Искандер» по целям на украинской территории.

День Победы в Белгородской области начался с обстрела ВСУ
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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Сподарюшено
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