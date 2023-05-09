Два дома загорелись после обстрела белгородского села в День Победы

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Около половины восьмого утра 9 мая ВСУ обстреляли приграничный населённый пункт в Белгородской области. В селе Сподарюшено в Грайворонском городском округе загорелись два дома. По счастливой случайности, никто не пострадал — люди переехали в безопасное место. Населённый пункт находится в нескольких сотнях метров от государственной границы.
Вчера во время обстрелов пострадали пятеро жителей Шебекино, которое ВСУ обстреляли за сутки трижды. Снаряды взорвались прямо между многоэтажных домов.
Обстрелу подвергался и Валуйский горокруг. Там система ПВО российской армии сбила украинскую ракету «Точка-У».
Вечером белгородцы увидели и запуски российских ракет «Искандер» по целям на украинской территории.