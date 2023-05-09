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«Для нас День Победы в этом году особенный»: Вячеслав Гладков обратился к белгородцам

9 мая 2023, 06:49
Фото: Bel.ru
День Победы в Белгороде

Гладков назвал особенным для белгородцев этот День Победы

Губернатор Белгородской области 9 мая обратился к ветеранам, детям войны, труженикам тыла, а также ко всем жителям региона.

Гладков отметил, что день великой Победы — главный, святой праздник для каждой российской семьи, когда мы вспоминаем родных, которые сражались за Родину, восстанавливали страну после войны.

«Мы открываем фотоальбомы, всматриваемся в родные лица, показываем маленьким детям и внукам пожелтевшие от времени фронтовые снимки, красноармейские книжки, письма — треугольники. А многим из нас остаётся только память и душевная боль, которая со временем не заживает, а в этот день становится ещё сильнее».

Для белгородцев этот День Победы особенный — в июле в регионе отметят 80-летие Курской битвы, победы в Прохоровском сражении.

«Эти даты мы встречаем в прифронтовых условиях и как никогда понимаем, через что прошли вы — наши дорогие ветераны, какой ценой завоевали победу, сколько сделали, чтобы восстановить Белгородчину и страну из руин», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что сегодня внуки и правнуки ветеранов сражаются в СВО, в строю героев тысячи белгородцев.

«Мы помогаем фронту, нашим защитникам, с нами сила и правда наших ветеранов. Мы выстоим и победим, передадим память о героях нашим детям и внукам, подарим им счастливую жизнь. С днём Великой Победы, дорогие белгородцы».
В Белгороде отменили все праздничные мероприятия 9 мая из-за оперативной обстановки
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