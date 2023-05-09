«Для нас День Победы в этом году особенный»: Вячеслав Гладков обратился к белгородцам

«Эти даты мы встречаем в прифронтовых условиях и как никогда понимаем, через что прошли вы — наши дорогие ветераны, какой ценой завоевали победу, сколько сделали, чтобы восстановить Белгородчину и страну из руин», — сказал Гладков.