«Для нас День Победы в этом году особенный»: Вячеслав Гладков обратился к белгородцам

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Гладков отметил, что день великой Победы — главный, святой праздник для каждой российской семьи, когда мы вспоминаем родных, которые сражались за Родину, восстанавливали страну после войны.
«Мы открываем фотоальбомы, всматриваемся в родные лица, показываем маленьким детям и внукам пожелтевшие от времени фронтовые снимки, красноармейские книжки, письма — треугольники. А многим из нас остаётся только память и душевная боль, которая со временем не заживает, а в этот день становится ещё сильнее».
Для белгородцев этот День Победы особенный — в июле в регионе отметят 80-летие Курской битвы, победы в Прохоровском сражении.
«Эти даты мы встречаем в прифронтовых условиях и как никогда понимаем, через что прошли вы — наши дорогие ветераны, какой ценой завоевали победу, сколько сделали, чтобы восстановить Белгородчину и страну из руин», — сказал Гладков.
Губернатор добавил, что сегодня внуки и правнуки ветеранов сражаются в СВО, в строю героев тысячи белгородцев.
«Мы помогаем фронту, нашим защитникам, с нами сила и правда наших ветеранов. Мы выстоим и победим, передадим память о героях нашим детям и внукам, подарим им счастливую жизнь. С днём Великой Победы, дорогие белгородцы».