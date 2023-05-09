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Белгородцы нашли «Кока-Колу» из Азербайджана в одной из торговых сетей

9 мая 2023, 13:16
Фото: Bel.ru
Если верить этикеткам, напиток в его классическом варианте производят на заводе The Coca-Cola Company в Баку.

В магазинах одного из продуктовых ретейлеров в Белгороде покупатели заметили напиток Coca-Cola Classic, который давно не появлялся на прилавках после объявления о якобы уходе производителя с российского рынка.

Реального ухода не произошло — магазины заполонили похожие напитки с другими названиями, в том числе и с заводов Coca-Cola в России. Однако сами бренды, в том числе Fanta и Sprite, в Белгородской области не продавались.

И вот горожане заметили привычную красную этикетку. Производителем указан завод в Баку, импортёром — московская компания.

После начала спецоперации на фоне роста курса доллара напитки резко подорожали. Вскоре обе конкурирующие компании заявили о приостановке продажи напитков в России.

Журналисты Бел.Ру интересовались, как будут работать рестораны в случае исчезновения напитков, используемых во многих коктейлях. Позже мы проверили информацию о начале продажи «Кока-Колы» в магазинах «Светофор»: оказалось, что до Белгорода продукт не дошёл.

#Евгений Грицков#Кока-кола#Напитки#Продажи#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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