Белгородцы нашли «Кока-Колу» из Азербайджана в одной из торговых сетей

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В магазинах одного из продуктовых ретейлеров в Белгороде покупатели заметили напиток Coca-Cola Classic, который давно не появлялся на прилавках после объявления о якобы уходе производителя с российского рынка.
Реального ухода не произошло — магазины заполонили похожие напитки с другими названиями, в том числе и с заводов Coca-Cola в России. Однако сами бренды, в том числе Fanta и Sprite, в Белгородской области не продавались.
И вот горожане заметили привычную красную этикетку. Производителем указан завод в Баку, импортёром — московская компания.
После начала спецоперации на фоне роста курса доллара напитки резко подорожали. Вскоре обе конкурирующие компании заявили о приостановке продажи напитков в России.
Журналисты Бел.Ру интересовались, как будут работать рестораны в случае исчезновения напитков, используемых во многих коктейлях. Позже мы проверили информацию о начале продажи «Кока-Колы» в магазинах «Светофор»: оказалось, что до Белгорода продукт не дошёл.