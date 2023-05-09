Белгородский мальчик Алёша побывал на параде Победы в Москве

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Одним из зрителей парада Победы на Красной площади в Москве стал знаменитый белгородский мальчик Алёша, который в начале специальной военной операции на Украине встречал российских солдат по пути на позиции и отдавал им честь.
Журналисты поинтересовались, что Алёше больше всего понравилось в параде. Он ответил, что было «прикольно, особенно когда техника ехала». Также он пожелал участникам спецоперации счастья и мирного неба над головой, а ещё заявил, что сам хочет стать военным и поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
Бел.Ру не раз писало об Алёше, в том числе журналисты встречались с мальчиком и её мамой в те дни, когда видео с ним завирусилось в Сети. После мальчик стал участвовать в различных акциях, вступил в юнармию.