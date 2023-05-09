Белгородский мальчик Алёша побывал на параде Победы в Москве

Журналисты поинтересовались, что Алёше больше всего понравилось в параде. Он ответил, что было «прикольно, особенно когда техника ехала». Также он пожелал участникам спецоперации счастья и мирного неба над головой, а ещё заявил, что сам хочет стать военным и поучаствовать в параде Победы на Красной площади.