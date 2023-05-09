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Белгородский мальчик Алёша побывал на параде Победы в Москве

9 мая 2023, 10:57
Фото: кадр из видео RT
мальчик Алёша на параде Победы в Москве
Знаменитого мальчишку из Белгородской области заметили на Красной площади журналисты RT.

Одним из зрителей парада Победы на Красной площади в Москве стал знаменитый белгородский мальчик Алёша, который в начале специальной военной операции на Украине встречал российских солдат по пути на позиции и отдавал им честь.

Журналисты поинтересовались, что Алёше больше всего понравилось в параде. Он ответил, что было «прикольно, особенно когда техника ехала». Также он пожелал участникам спецоперации счастья и мирного неба над головой, а ещё заявил, что сам хочет стать военным и поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

Бел.Ру не раз писало об Алёше, в том числе журналисты встречались с мальчиком и её мамой в те дни, когда видео с ним завирусилось в Сети. После мальчик стал участвовать в различных акциях, вступил в юнармию.

мальчик Алёша на параде Победы в Москве
Видео: RT
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#Евгений Грицков#Мальчик Алёша#Парад Победы#Красная площадь#Общество#День Победы#Москва#Белгородская область#Видео
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