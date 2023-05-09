Белгородские энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Энергетики преклонили головы перед мемориалом «Скорбящая мать» на Соборной площади и возложили цветы и венки к Вечному Огню, почтив память тех, кто в той кровавой войне погиб, не дав фашистам уничтожить наше Отечество.
«Этот день, 9 мая, объединил нас священной памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Участием в акции мы каждый раз подчёркиваем: никто не забыт, ничто не забыто!», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО Антон Герасимов.