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Белгородские энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

9 мая 2023, 09:40
Фото: «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
акция "Волна памяти" в Белгороде
Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» присоединились к ежегодной акции «Волна памяти», посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

Энергетики преклонили головы перед мемориалом «Скорбящая мать» на Соборной площади и возложили цветы и венки к Вечному Огню, почтив память тех, кто в той кровавой войне погиб, не дав фашистам уничтожить наше Отечество.

«Этот день, 9 мая, объединил нас священной памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Участием в акции мы каждый раз подчёркиваем: никто не забыт, ничто не забыто!», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО  Антон Герасимов.

 

акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгородеакция "Волна памяти" в Белгороде
акция "Волна памяти" в Белгороде
Фото: «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
#Волна памяти#Энергетики#9 мая#День Победы#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Грицков
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