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60 детей родилось у участников СВО из Белгородской области в 2023 году

9 мая 2023, 12:10
Фото: 1MI
В 2022 году у мобилизованных белгородцев появилось на свет 86 малышей. Из регионального бюджета семьи получили по 50 тысяч рублей, сообщили в областном правительстве.

В 2023 году военным из Белгородской области, участвующим в спецоперации на Украине, жёны родили 60 детей. Вячеслав Гладков принял решение о выплате таким семьям дополнительной помощи из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей.

В министерстве социальной защиты региона пояснили, что в этом случае нет разделения на мобилизованных и проходящих службу по контракту - помощь получают все семьи военных, которые проходят службы в ВС РФ.

Для участников СВО в регионе есть и дополнительные социальные гарантии: единовременная выплата в 100 тысяч рублей, 3000 рублей ежемесячно на питание детей, выплаты при рождении ребёнка и другие.

Белгородские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от региона
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#Евгений Грицков#Выплаты на детей#Участники СВО#Социальные гарантии#Общество#Белгородская область
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