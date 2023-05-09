60 детей родилось у участников СВО из Белгородской области в 2023 году

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В 2023 году военным из Белгородской области, участвующим в спецоперации на Украине, жёны родили 60 детей. Вячеслав Гладков принял решение о выплате таким семьям дополнительной помощи из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей.
В министерстве социальной защиты региона пояснили, что в этом случае нет разделения на мобилизованных и проходящих службу по контракту - помощь получают все семьи военных, которые проходят службы в ВС РФ.
Для участников СВО в регионе есть и дополнительные социальные гарантии: единовременная выплата в 100 тысяч рублей, 3000 рублей ежемесячно на питание детей, выплаты при рождении ребёнка и другие.