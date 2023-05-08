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За сутки ВСУ атаковали шестой населённый пункт в Белгородской области

8 мая 2023, 19:43
Фото: 1MI
Жителей попросили спуститься в укрытия.
Сюжет
МЧС

8 мая в 22:33 РСЧС стали присылать СМС-оповещения об обстреле жителям села Бирюч Валуйского городского округа. Жителей населённого пункта попросили срочно спуститься в укрытия.

Официальной информации о последствиях пока нет.

Этим же днём под обстрелом ВСУ оказались пять населённых пунктов Белгородской области, некоторые по нескольку раз. Так, утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.

Вечером в этот же день прилёты зафиксировали в хуторе Леоновка Валуйского округа. В населённом пункте повреждены детсад и сельхозпредприятия, пострадавших нет.

Губернатор также сообщил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа: там в результате прилёта пострадал частный дом. Жертв нет. В восемь вечера этого же дня РСЧС прислали СМС-оповещения о повторном обстреле Сподарюшино.

Два дома пострадали при обстреле белгородского хутора
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#МЧС#Валуйский горокруг
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