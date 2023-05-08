За сутки ВСУ атаковали шестой населённый пункт в Белгородской области

Этим же днём под обстрелом ВСУ оказались пять населённых пунктов Белгородской области, некоторые по нескольку раз. Так, утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.