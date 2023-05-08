За сутки ВСУ атаковали шестой населённый пункт в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
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Updated Сегодня, 19:45
8 мая в 22:33 РСЧС стали присылать СМС-оповещения об обстреле жителям села Бирюч Валуйского городского округа. Жителей населённого пункта попросили срочно спуститься в укрытия.
Официальной информации о последствиях пока нет.
Этим же днём под обстрелом ВСУ оказались пять населённых пунктов Белгородской области, некоторые по нескольку раз. Так, утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.
Вечером в этот же день прилёты зафиксировали в хуторе Леоновка Валуйского округа. В населённом пункте повреждены детсад и сельхозпредприятия, пострадавших нет.
Губернатор также сообщил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа: там в результате прилёта пострадал частный дом. Жертв нет. В восемь вечера этого же дня РСЧС прислали СМС-оповещения о повторном обстреле Сподарюшино.