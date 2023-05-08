В Сети опубликовали видео обломков украинской ракеты, сбитой над Валуйками

Напомним, что поздним вечером ВСУ атаковали три населённых пункта Валуйского округа: Валуйки и сёла Казначеевка и Бирюч. В Казначеевке снаряд попал на территорию школы, в Бирюче были повреждены частный дом и линии электропередач. Пострадавших нет.