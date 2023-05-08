В Сети опубликовали видео обломков украинской ракеты, сбитой над Валуйками

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
Кадры с обломками украинской ракеты «Точка-У» очевидцы опубликовали в социальных сетях. Ракету сбили сегодня, 8 мая, над Валуйками. О произошедшем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На месте работали оперативные службы и сотрудники администрации.
Напомним, что поздним вечером ВСУ атаковали три населённых пункта Валуйского округа: Валуйки и сёла Казначеевка и Бирюч. В Казначеевке снаряд попал на территорию школы, в Бирюче были повреждены частный дом и линии электропередач. Пострадавших нет.