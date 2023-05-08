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В Сети опубликовали видео обломков украинской ракеты, сбитой над Валуйками

8 мая 2023, 20:53
Фото: 1MI
Видео с обломками опубликовали в местном канале волонтёров.
Сюжет
Обстрел

Кадры с обломками украинской ракеты «Точка-У» очевидцы опубликовали в социальных сетях. Ракету сбили сегодня, 8 мая, над Валуйками. О произошедшем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На месте работали оперативные службы и сотрудники администрации.

Видео: 1MI

Напомним, что поздним вечером ВСУ атаковали три населённых пункта Валуйского округа: Валуйки и сёла Казначеевка и Бирюч. В Казначеевке снаряд попал на территорию школы, в Бирюче были повреждены частный дом и линии электропередач. Пострадавших нет.

Гладков сообщил подробности обстрела трёх населённых пунктов в Валуйском округе
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#Александра Склярова#Обломки ракеты#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйки#Видео
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