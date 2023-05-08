В Харькове раздались взрывы после громких звуков в Белгороде

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Вечером 8 мая жители Белгорода и области испугались громких звуков, которые раздались ближе к 22:00. По нашим данным, громкие звуки были связаны с работой российских военных.
Эту информацию позже подтвердили украинские СМИ — они сообщили о прилётах в Харькове.
Из-за напряжённой оперативной обстановки в Белгородской области мэр Белгорода Валентин Демидов принял решение отменить праздничные мероприятия, которые планировалось устроить на День Победы. Их перенесут на другую дату.
В связи с этим ограничение движения в городе снимут уже в 11:00. Торговые центры в городе также будут закрыты.