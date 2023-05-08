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В Харькове раздались взрывы после громких звуков в Белгороде

8 мая 2023, 20:29
Фото: 1MI
О взрывах в Харькове сообщили украинские СМИ.
Сюжет
СВО

Вечером 8 мая жители Белгорода и области испугались громких звуков, которые раздались ближе к 22:00. По нашим данным, громкие звуки были связаны с работой российских военных.

Эту информацию позже подтвердили украинские СМИ — они сообщили о прилётах в Харькове.

Из-за напряжённой оперативной обстановки в Белгородской области мэр Белгорода Валентин Демидов принял решение отменить праздничные мероприятия, которые планировалось устроить на День Победы. Их перенесут на другую дату.

В связи с этим ограничение движения в городе снимут уже в 11:00. Торговые центры в городе также будут закрыты.

Стала известна причина громких звуков над Белгородом
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#Александра Склярова#Ночные взрывы#Громкие звуки#Спецоперация#СВО
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