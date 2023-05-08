В этом году 124 пляжа откроют по всей Белгородской области

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что летом этого года по всей области будут открыты для посещения 124 пляжа. Это число стало рекордным среди регионов Центрального федерального округа.
Начали эту работу — увеличение количества пляжей — 2 года назад. Зачем? Затем, чтобы обеспечить максимальную безопасность, ну и, конечно, комфорт для тех, кто придёт на берега своих излюбленных водоёмов: прудов, рек и захочет окунуться в жаркий летний день.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что также откроется для посещения пляж рядом с новым парком аттракционов по улице Корочанская. Сейчас пляж реконструируют, но после открытия его посещение станет бесплатным.