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В этом году 124 пляжа откроют по всей Белгородской области

8 мая 2023, 04:37
Фото: 1MI
По словам губернатора, это самое большое количество в Центральном федеральном округе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что летом этого года по всей области будут открыты для посещения 124 пляжа. Это число стало рекордным среди регионов Центрального федерального округа.

Начали эту работу — увеличение количества пляжей — 2 года назад. Зачем? Затем, чтобы обеспечить максимальную безопасность, ну и, конечно, комфорт для тех, кто придёт на берега своих излюбленных водоёмов: прудов, рек и захочет окунуться в жаркий летний день.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что также откроется для посещения пляж рядом с новым парком аттракционов по улице Корочанская. Сейчас пляж реконструируют, но после открытия его посещение станет бесплатным.

Белгородский пляж рядом с новым парком аттракционов будет бесплатным
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#Александра Склярова#Открытие пляжа#Лето#Общество#Пляж#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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