В День Победы будут закрыты торговые центры Белгорода

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
По нашим данным, завтра, 9 мая, в Белгороде будут закрыты торговые центры. Решение об их закрытии приняли вечером 8 мая из-за неспокойной оперативной обстановки.
Отметим, что вечером 8 мая над Белгородом и районом было громко. Эти звуки были связаны с работой российской армии. Поэтому мэр Валентин Демидов принял решение перенести все праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, с 9 мая на другой день. Точная дата ещё не известна.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об обстрелах региона. За 8 мая ВСУ атаковали город Шебекино, посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского округа, хутор Леоновка Валуйского округа и село Сподарюшино Грайворонского округа.