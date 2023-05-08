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В День Победы будут закрыты торговые центры Белгорода

8 мая 2023, 19:36
Фото: 1MI
Об их закрытии из-за напряжённой оперативной обстановки стало известно вечером 8 мая.

По нашим данным, завтра, 9 мая, в Белгороде будут закрыты торговые центры. Решение об их закрытии приняли вечером 8 мая из-за неспокойной оперативной обстановки.

Отметим, что вечером 8 мая над Белгородом и районом было громко. Эти звуки были связаны с работой российской армии. Поэтому мэр Валентин Демидов принял решение перенести все праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, с 9 мая на другой день. Точная дата ещё не известна.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об обстрелах региона. За 8 мая ВСУ атаковали город Шебекино, посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского округа, хутор Леоновка Валуйского округа и село Сподарюшино Грайворонского округа.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия 9 мая из-за оперативной обстановки
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#Александра Склярова#9 мая#День Победы#Торговые центры#Город#Белгород
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