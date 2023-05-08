В День Победы будут закрыты торговые центры Белгорода

Отметим, что вечером 8 мая над Белгородом и районом было громко. Эти звуки были связаны с работой российской армии. Поэтому мэр Валентин Демидов принял решение перенести все праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, с 9 мая на другой день. Точная дата ещё не известна.