У прокуратуры появились претензии к улице Щорса в Белгороде

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Прокуроры в очередной раз проверили состояние дороги на улице Щорса в Белгороде. По итогам обследования выяснилось, что полотно не соответствует требованиям государственного стандарта.
В мэрию Белгорода внесли представление. В прокуратуре заверили, что продолжат следить за ситуацией.
Надзорное ведомство уже проверяло состояние улицы Щорса. Тогда, в 2020 году, представления внесли руководителю МКУ «Управление капитального строительства» и директору ООО «Белгороддорстрой».
Проблемы на улице Щорса возникают не только с дорожным полотном — от вандалов периодически достаётся остановочным павильонам. В прошлом году стёкла на одной из остановок разбили подростки. Безнаказанным этот поступок не остался: несовершеннолетних ограничили в свободе, а с их родителей взыскали причинённый ущерб.