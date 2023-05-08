У прокуратуры появились претензии к улице Щорса в Белгороде

Проблемы на улице Щорса возникают не только с дорожным полотном — от вандалов периодически достаётся остановочным павильонам. В прошлом году стёкла на одной из остановок разбили подростки. Безнаказанным этот поступок не остался: несовершеннолетних ограничили в свободе, а с их родителей взыскали причинённый ущерб.