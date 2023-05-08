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У прокуратуры появились претензии к улице Щорса в Белгороде

8 мая 2023, 14:14
Фото: 1MI
По итогам проверки ведомство заключило, что дорожное покрытие не соответствует требованиям госстандарта. В мэрию Белгорода внесли представление.
Сюжет
Щорса

Прокуроры в очередной раз проверили состояние дороги на улице Щорса в Белгороде. По итогам обследования выяснилось, что полотно не соответствует требованиям государственного стандарта.

В мэрию Белгорода внесли представление. В прокуратуре заверили, что продолжат следить за ситуацией.

Надзорное ведомство уже проверяло состояние улицы Щорса. Тогда, в 2020 году, представления внесли руководителю МКУ «Управление капитального строительства» и директору ООО «Белгороддорстрой».

Проблемы на улице Щорса возникают не только с дорожным полотном — от вандалов периодически достаётся остановочным павильонам. В прошлом году стёкла на одной из остановок разбили подростки. Безнаказанным этот поступок не остался: несовершеннолетних ограничили в свободе, а с их родителей взыскали причинённый ущерб.

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#Инна Рогова#Щорса#Прокуратура#Проверка#Мэрия#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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