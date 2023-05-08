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Published Сегодня, 20:14

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Стала известна причина громких звуков над Белгородом

8 мая 2023, 20:14
Фото: Bel.ru
Жители региона также поделились фотографиями и видеозаписью с вылетами.
Сюжет
СВО

Сегодня, 8 мая, ближе к 22:00 жителей Белгорода и области напугала череда громких звуков. По нашим данным, громкие залпы связаны с работой российской армии.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Также жители региона успели сделать фотографии и снять видео с вылетами, некоторые из них читатели прислали Бел.Ру.

Фото: Bel.ru

Отметим, что за сегодняшний день ВСУ большое количество раз атаковали населённые пункты в Белгородской области. Так, поздним вечером атаке подверглись город Валуйки и сёла Казаначеевка и Бирюч Валуйского округа. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Также под обстрелом ВСУ оказались ещё пять населённых пунктов: город Шебекино, посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского округа, хутор Леоновка Валуйского округа и село Сподарюшино Грайворонского округа.

Из-за напряжённой оперативной обстановки в городе Белгороде отменили все праздничные мероприятия, которые должны были состояться 9 мая. Их перенесут на другую дату.

В связи с этим ограничение движения в городе снимут уже в 11:00. Торговые центры в городе также будут закрыты.

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#Александра Склярова#Громкие звуки#Вылеты#Происшествия#СВО#Белгородская область#Видео
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