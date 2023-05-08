Стала известна причина громких звуков над Белгородом

Отметим, что за сегодняшний день ВСУ большое количество раз атаковали населённые пункты в Белгородской области. Так, поздним вечером атаке подверглись город Валуйки и сёла Казаначеевка и Бирюч Валуйского округа. Пострадавших, по предварительным данным, нет.