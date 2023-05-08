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Седьмой обстрел за сутки: ВСУ атаковали город в Белгородской области

8 мая 2023, 19:49
Фото: Bel.ru
Жителям стали приходить уведомления об обстреле.
Сюжет
МЧС

Поздним вечером 8 мая под обстрелом ВСУ оказался город Валуйки Белгородской области. Жители населённого пункта стали получать СМС-оповещения от РСЧС с просьбой срочно спрятаться в укрытия.

Несколько минут назад уведомления об обстреле также получили жители села Бирюч Валуйского округа.

За сегодняшний день под обстрелом ВСУ оказались ещё пять населённых пунктов: город Шебекино, посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского округа, хутор Леоновка Валуйского округа и село Сподарюшино Грайворонского округа. 

За сутки ВСУ атаковали шестой населённый пункт в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#МЧС#Белгородская область#Валуйки
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