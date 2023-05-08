Седьмой обстрел за сутки: ВСУ атаковали город в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
Поздним вечером 8 мая под обстрелом ВСУ оказался город Валуйки Белгородской области. Жители населённого пункта стали получать СМС-оповещения от РСЧС с просьбой срочно спрятаться в укрытия.
Несколько минут назад уведомления об обстреле также получили жители села Бирюч Валуйского округа.
За сегодняшний день под обстрелом ВСУ оказались ещё пять населённых пунктов: город Шебекино, посёлок Красное и хутор Панков Шебекинского округа, хутор Леоновка Валуйского округа и село Сподарюшино Грайворонского округа.