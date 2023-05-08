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Рядом с МКД в Шебекино разорвался ещё один снаряд: вспыхнуло авто, разбиты окна

8 мая 2023, 11:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков сообщил о ещё одном разорвавшемся снаряде рядом с МКД в Шебекино

Ещё один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Вспыхнула машина, повреждены ещё две. В доме выбиты стёкла, сильно посечён фасад. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

8 мая город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ. Известно, что прилёты были в жилом массиве. О происшествии стали известны новые подробности.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ещё один снаряд разорвался с другим многоквартирным домом. Вспыхнул находившийся рядом автомобиль. Пострадали ещё две машины. Пожарные уже тушат огонь.

Повреждения получило и здание МКД. В здании выбиты стёкла, посекло фасад.

На этом участке обошлось без пострадавших.

Поквартирный обход продолжается. О повреждениях авто и жилья можно сообщать по номерам 112 и 8(47248)3-29-22.

Напомним, что снаряд разорвался рядом и с другими МКД, о чём сообщалось ранее. В этом случае пострадали четыре человека.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Мкд#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Автомобиль#Пожар
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