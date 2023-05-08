Рядом с МКД в Шебекино разорвался ещё один снаряд: вспыхнуло авто, разбиты окна

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
8 мая город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ. Известно, что прилёты были в жилом массиве. О происшествии стали известны новые подробности.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ещё один снаряд разорвался с другим многоквартирным домом. Вспыхнул находившийся рядом автомобиль. Пострадали ещё две машины. Пожарные уже тушат огонь.
Повреждения получило и здание МКД. В здании выбиты стёкла, посекло фасад.
На этом участке обошлось без пострадавших.
Поквартирный обход продолжается. О повреждениях авто и жилья можно сообщать по номерам 112 и 8(47248)3-29-22.
Напомним, что снаряд разорвался рядом и с другими МКД, о чём сообщалось ранее. В этом случае пострадали четыре человека.