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Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село

8 мая 2023, 15:27
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
По информации губернатора, пострадавших нет, но повреждения были зафиксированы в жилом доме.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что сегодня, 8 мая, под обстрел также попало село Сподарюшино Грайворонского округа. В ходе обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Пострадавших нет. Снаряд попал в частный жилой дом: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. В доме никого не было: пожилые люди переехали в соседнее село.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за прошедшие сутки это уже не первый обстрел Белгородской области. Утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.

Вечером в этот же день прилёты зафиксировали в хуторе Леоновка Валуйского округа. В населённом пункте повреждены детсад и сельхозпредприятия, пострадавших нет.

Детсад и сельхозпредприятие пострадали при обстреле хутора в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Повреждения#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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