Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что сегодня, 8 мая, под обстрел также попало село Сподарюшино Грайворонского округа. В ходе обстрела никто из мирных жителей не пострадал.
Пострадавших нет. Снаряд попал в частный жилой дом: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. В доме никого не было: пожилые люди переехали в соседнее село.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что за прошедшие сутки это уже не первый обстрел Белгородской области. Утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.
Вечером в этот же день прилёты зафиксировали в хуторе Леоновка Валуйского округа. В населённом пункте повреждены детсад и сельхозпредприятия, пострадавших нет.