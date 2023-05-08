Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село

Напомним, что за прошедшие сутки это уже не первый обстрел Белгородской области. Утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.