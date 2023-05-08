Под Белгородом завыла сирена после сообщений об обстреле

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Шебекино завыла сирена после сообщений об обстреле. Об этом сообщают местные жители. По словам шебекинцев, рёв был слышен в разных частях города.
Об обстреле МЧС предупредило около полудня. Горожане сообщили о нескольких прилётах. Однако официальных комментариев по ситуации до сих пор не было.
В последний раз сирену в Шебекино включали 6 мая. Тогда город попал под серьёзный обстрел: пострадали здания школы и ТЦ, территория промышленного предприятия, автомобили. Огонь открыли прямо по центру города. Тяжёлые ранения получил мужчина.
После произошедшего предприятиям в Шебекино порекомендовали не работать с 7 по 9 мая. Исключение попросили сделать лишь для продуктовых магазинов и аптек.