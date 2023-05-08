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Под Белгородом завыла сирена после сообщений об обстреле

8 мая 2023, 09:52
Фото: Bel.ru
Под очередной обстрел попал город Шебекино. Местные жители пишут в соцсетях, что сработала сирена. Шебекинцы сообщили о нескольких прилётах, но официальных комментариев по ситуации пока не было.
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Обстрел

В Шебекино завыла сирена после сообщений об обстреле. Об этом сообщают местные жители. По словам шебекинцев, рёв был слышен в разных частях города.

Об обстреле МЧС предупредило около полудня. Горожане сообщили о нескольких прилётах. Однако официальных комментариев по ситуации до сих пор не было.

В последний раз сирену в Шебекино включали 6 мая. Тогда город попал под серьёзный обстрел: пострадали здания школы и ТЦ, территория промышленного предприятия, автомобили. Огонь открыли прямо по центру города. Тяжёлые ранения получил мужчина.

После произошедшего предприятиям в Шебекино порекомендовали не работать с 7 по 9 мая. Исключение попросили сделать лишь для продуктовых магазинов и аптек.

Видео: Telegram-канал "Радар Белгород"
В Белгороде сработала сирена
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