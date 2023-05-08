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Ограничение движения на 9 мая в Белгороде снимут раньше времени

8 мая 2023, 20:04
Фото: 1MI
Снимут ограничение с 11:00, сообщил мэр Валентин Демидов.

Вечером 8 мая мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, что ограничение движения 9 мая снимут раньше времени. Связано это с отменой всех праздничных мероприятий, которые должны были провести в День Победы.

После окончания акции «Волна памяти» и церемонии возложения цветов к мемориалам в 11:00 ограничение движения автомобилей на близлежащих улицах, которое анонсировали, будет снято.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Отметим, что 9 мая в Белгороде также будут закрыты торговые центры. Связано это с неспокойной оперативной обстановкой в регионе.

Фото: Мэрия Белгорода
В День Победы будут закрыты торговые центры Белгорода
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#Александра Склярова#Ограничение движения#9 мая#День Победы#Город#Белгород#Валентин Демидов
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