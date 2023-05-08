Ограничение движения на 9 мая в Белгороде снимут раньше времени

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Вечером 8 мая мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, что ограничение движения 9 мая снимут раньше времени. Связано это с отменой всех праздничных мероприятий, которые должны были провести в День Победы.
После окончания акции «Волна памяти» и церемонии возложения цветов к мемориалам в 11:00 ограничение движения автомобилей на близлежащих улицах, которое анонсировали, будет снято.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Отметим, что 9 мая в Белгороде также будут закрыты торговые центры. Связано это с неспокойной оперативной обстановкой в регионе.