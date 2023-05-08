МЧС сообщило об обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Шебекино вновь находится под обстрелом ВСУ. О новой опасности МЧС сообщило около полудня 8 мая.
Пока не поступало официальных комментариев о последствиях происшествия, поэтому точно неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.
Город попал под обстрел и 8 мая. Тогда по центру Шебекино открыли огонь из ствольной артиллерии. Ранен один человек, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали здания ТЦ, школы, территория промпредприятия.
Накануне в Шебекинском горокруге под обстрел попал Муром. Пострадала женщина, которая в момент происшествия работала на дачном участке. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Помимо этого, под обстрелами в минувшие выходные были Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Устинка в Белгородском районе.