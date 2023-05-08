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МЧС сообщило об обстреле Шебекино

8 мая 2023, 08:54
Фото: Bel.ru

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел

Об опасности стало известно из рассылки РСЧС. О последствиях происшествия пока ничего не известно.
Сюжет
Обстрел

Шебекино вновь находится под обстрелом ВСУ. О новой опасности МЧС сообщило около полудня 8 мая.

Пока не поступало официальных комментариев о последствиях происшествия, поэтому точно неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.

Город попал под обстрел и 8 мая. Тогда по центру Шебекино открыли огонь из ствольной артиллерии. Ранен один человек, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали здания ТЦ, школы, территория промпредприятия.

Накануне в Шебекинском горокруге под обстрел попал Муром. Пострадала женщина, которая в момент происшествия работала на дачном участке. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Помимо этого, под обстрелами в минувшие выходные были Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Устинка в Белгородском районе.

Стали известны подробности обстрела села в Белгородском районе
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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