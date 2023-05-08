Как сэкономить на авиабилетах, если цены на них только растут?

Цены на авиабилеты с начала года выросли на 20%, но и это не предел. Некоторые чиновники сообщают, что цены будут расти дальше, но в том, на сколько, мнения расходятся. Замминистр транспорта РФ Игорь Чалик утверждает, что цены могут вырасти как на 15-30%, так и на 5,3% за год. А министр экономразвития РФ Максим Решетников отметил, что рост цен может достигнуть 10%.