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Как сэкономить на авиабилетах, если цены на них только растут?

8 мая 2023, 18:22
Фото: 1MI
Как выяснили журналисты «Новых известий», способов экономии есть несколько. Более выгодными из всех являются льготные авиабилеты, приобрести которые может как молодёжь, так и взрослые люди.

Цены на авиабилеты с начала года выросли на 20%, но и это не предел. Некоторые чиновники сообщают, что цены будут расти дальше, но в том, на сколько, мнения расходятся. Замминистр транспорта РФ Игорь Чалик утверждает, что цены могут вырасти как на 15-30%, так и на 5,3% за год. А министр экономразвития РФ Максим Решетников отметил, что рост цен может достигнуть 10%.

Но у многих жителей России всё-таки есть шанс сэкономить: для этого есть льготные субсидированные билеты. Журналист «Новых известий» Мария Соколова выяснила, кому доступны такие билеты и куда по ним можно улететь.

Приобрести льготные авиабилеты в 2023 году смогут россияне, входящие в особую категорию льготников:

  • Молодёжь до 23 лет;
  • Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;
  • Дети с инвалидностью и их сопровождающие;
  • Взрослые инвалиды I группы и сопровождающие;
  • Инвалиды с детства II и III группы;
  • Многодетные семьи;
  • Жители ДФО;
  • Дети из центра «Океан» во Владивостоке.

Выгода для льготных категорий получается немаленькой. Например, при поездке из Владивостока в Москву путешественники, приобретающие авиабилеты по рыночной цене, заплатят 15 173 рубля, а льготные категории всего 7 400 рублей. Выгода составляет 51,3% — это 7 773 рубля.

Всего для льготников разработано 154 маршрута, из них 21 для жителей ДФО и 6 — для детей, отдыхающих в «Океане». Однако правительство ввело ограничения на приобретение билетов: нельзя покупать более четырёх на одного льготника в год.

Из-за отличной выгоды льготные билеты разбирают очень быстро, поэтому часто их даже не хватает. Чтобы приобрести билеты в необходимую сторону, нужно периодически обновлять сайт авиакомпании.

Кроме льготных билетов, россияне могут приобрести субсидированные билеты и билеты по плоским тарифам (то есть, по фиксированной цене). Также продаются дешёвые авиабилеты в регионы — всего Росавиация утвердила 308 таких маршрутов.

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#Александра Склярова#Авиабилеты#Самолёт#Рост цен#Экономика#Транспорт
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