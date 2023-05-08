Как сэкономить на авиабилетах, если цены на них только растут?

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Цены на авиабилеты с начала года выросли на 20%, но и это не предел. Некоторые чиновники сообщают, что цены будут расти дальше, но в том, на сколько, мнения расходятся. Замминистр транспорта РФ Игорь Чалик утверждает, что цены могут вырасти как на 15-30%, так и на 5,3% за год. А министр экономразвития РФ Максим Решетников отметил, что рост цен может достигнуть 10%.
Но у многих жителей России всё-таки есть шанс сэкономить: для этого есть льготные субсидированные билеты. Журналист «Новых известий» Мария Соколова выяснила, кому доступны такие билеты и куда по ним можно улететь.
Приобрести льготные авиабилеты в 2023 году смогут россияне, входящие в особую категорию льготников:
Выгода для льготных категорий получается немаленькой. Например, при поездке из Владивостока в Москву путешественники, приобретающие авиабилеты по рыночной цене, заплатят 15 173 рубля, а льготные категории всего 7 400 рублей. Выгода составляет 51,3% — это 7 773 рубля.
Всего для льготников разработано 154 маршрута, из них 21 для жителей ДФО и 6 — для детей, отдыхающих в «Океане». Однако правительство ввело ограничения на приобретение билетов: нельзя покупать более четырёх на одного льготника в год.
Из-за отличной выгоды льготные билеты разбирают очень быстро, поэтому часто их даже не хватает. Чтобы приобрести билеты в необходимую сторону, нужно периодически обновлять сайт авиакомпании.
Кроме льготных билетов, россияне могут приобрести субсидированные билеты и билеты по плоским тарифам (то есть, по фиксированной цене). Также продаются дешёвые авиабилеты в регионы — всего Росавиация утвердила 308 таких маршрутов.