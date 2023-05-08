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Гладков сообщил подробности обстрела трёх населённых пунктов в Валуйском округе

8 мая 2023, 19:57
Фото: Bel.ru
ВСУ атаковали город Валуйки и сёла Казначеевка и Бирюч.

Вечером 8 мая под обстрел ВСУ попали сёла Бирюч и Казначеевка Валуйского округа, а также город Валуйки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности атаки со стороны Украины.

Выяснилось, что в селе Казначеевка снаряд попал на территорию школы и выбил в здании стёкла. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Бирюче в результате обстрела повреждено частное домовладение и линия электропередачи. Над Валуйками же системой ПВО была сбита ракета. Последствия на земле уточняются.

Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Седьмой обстрел за сутки: ВСУ атаковали город в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Повреждения#Происшествия#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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