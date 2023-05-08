Гладков сообщил подробности обстрела трёх населённых пунктов в Валуйском округе

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Вечером 8 мая под обстрел ВСУ попали сёла Бирюч и Казначеевка Валуйского округа, а также город Валуйки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности атаки со стороны Украины.
Выяснилось, что в селе Казначеевка снаряд попал на территорию школы и выбил в здании стёкла. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Бирюче в результате обстрела повреждено частное домовладение и линия электропередачи. Над Валуйками же системой ПВО была сбита ракета. Последствия на земле уточняются.
Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области