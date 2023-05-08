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Гладков сообщил об обстреле ещё одного населённого пункта в Белгородской области

8 мая 2023, 12:44
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Пострадали дом и машина. Оперативные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 8 мая попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Основной удар пришёлся по частному домовладению. Повреждения здесь получили забор и хозпостройка. Помимо этого, пострадал один автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Сегодня под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. Ранены пятеро мирных жителей, пострадали шесть многоквартирных домов, три торговых павильона и 11 машин.

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