Гладков сообщил об обстреле ещё одного населённого пункта в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Под обстрел ВСУ 8 мая попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Основной удар пришёлся по частному домовладению. Повреждения здесь получили забор и хозпостройка. Помимо этого, пострадал один автомобиль.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Сегодня под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. Ранены пятеро мирных жителей, пострадали шесть многоквартирных домов, три торговых павильона и 11 машин.