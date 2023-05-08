Два дома пострадали при обстреле белгородского хутора

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле хутора Панков Шебекинского округа. По данным главы региона, пострадавших нет.
Пострадавших нет. В одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, утром стало известно о массированном обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали пять человек. Немного позже ВСУ атаковали посёлок Красное Шебекинского горокруга — обошлось без пострадавших.
Вечером в этот же день прилёты зафиксировали в хуторе Леоновка Валуйского округа. В населённом пункте повреждены детсад и сельхозпредприятия, пострадавших нет.
Губернатор также сообщил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа: там в результате прилёта пострадал частный дом. Жертв нет. В восемь вечера этого же дня РСЧС прислали СМС-оповещения о повторном обстреле Сподарюшино.