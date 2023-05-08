Два дома пострадали при обстреле белгородского хутора

Губернатор также сообщил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа: там в результате прилёта пострадал частный дом. Жертв нет. В восемь вечера этого же дня РСЧС прислали СМС-оповещения о повторном обстреле Сподарюшино.