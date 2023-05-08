Для белгородских школьников в июне откроют 10 тысяч рабочих мест

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ближе к лету от родителей школьников стало поступать много вопросов касательно трудоустройства детей на летний период. Глава региона отметил, что устроиться на работу подростки могут не только летом, но и в зимние, весенние и осенние каникулы, а также в свободное от учёбы время.