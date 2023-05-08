Для белгородских школьников в июне откроют 10 тысяч рабочих мест

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ближе к лету от родителей школьников стало поступать много вопросов касательно трудоустройства детей на летний период. Глава региона отметил, что устроиться на работу подростки могут не только летом, но и в зимние, весенние и осенние каникулы, а также в свободное от учёбы время.
На сегодняшний день в регионе трудоустроены уже более 9 тысяч школьников, цель на этот год — трудоустроить 45 тысяч детей.
Конечно, безопасность детей гарантируется работодателями.
Уже в июне мы планируем открыть 10 тысяч рабочих мест и ждем 10 тысяч ребят, которые сделают свои первые шаги в будущих профессиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Работа для детей в первую очередь связана с благоустройством, а узнать подробности можно на платформе «Работа в России».