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Для белгородских школьников в июне откроют 10 тысяч рабочих мест

8 мая 2023, 04:16
Фото: 1MI
Рабочие места школьникам предлагают 100 предприятий области, сообщил Вячеслав Гладков. Сейчас подросткам доступны 3 тысячи вакансий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ближе к лету от родителей школьников стало поступать много вопросов касательно трудоустройства детей на летний период. Глава региона отметил, что устроиться на работу подростки могут не только летом, но и в зимние, весенние и осенние каникулы, а также в свободное от учёбы время.

На сегодняшний день в регионе трудоустроены уже более 9 тысяч школьников, цель на этот год — трудоустроить 45 тысяч детей.

Конечно, безопасность детей гарантируется работодателями.
Уже в июне мы планируем открыть 10 тысяч рабочих мест и ждем 10 тысяч ребят, которые сделают свои первые шаги в будущих профессиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Работа для детей в первую очередь связана с благоустройством, а узнать подробности можно на платформе «Работа в России».

В Белгородской области 45 тысяч подростков трудоустроят на лето
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#Александра Склярова#Трудоустройство#Школьники#Подростки#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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