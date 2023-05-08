Детсад и сельхозпредприятие пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка в Валуйском горокруге. Снаряды попали на территорию детсада и сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
В здании детского сада взрывной волной выбило стёкла. Какие повреждения получило сельскохозяйственное предприятие, не сообщается.
На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
За сутки ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в регионе. Больше всего досталось Шебекино: ранены пятеро мирных жителей, повреждения получили шесть МКД, три торговых павильона и 11 машин.
Помимо этого, под огнём был посёлок Красное. Среди мирных жителей пострадавших нет. Повреждения получили забор и хозпостройка в одном из домовладений, а также автомобиль.