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Детсад и сельхозпредприятие пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

8 мая 2023, 14:41
Фото: Bel.ru
На территорию учреждений попали снаряды. На месте работают оперативные службы, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка в Валуйском горокруге. Снаряды попали на территорию детсада и сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

В здании детского сада взрывной волной выбило стёкла. Какие повреждения получило сельскохозяйственное предприятие, не сообщается.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

За сутки ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в регионе. Больше всего досталось Шебекино: ранены пятеро мирных жителей, повреждения получили шесть МКД, три торговых павильона и 11 машин.

Помимо этого, под огнём был посёлок Красное. Среди мирных жителей пострадавших нет. Повреждения получили забор и хозпостройка в одном из домовладений, а также автомобиль.

Гладков сообщил об обстреле ещё одного населённого пункта в Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Детсад#Сельхозпредприятие#Снаряд#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Хутор Леоновка#Вячеслав Гладков
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