Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
При обстреле Шебекино 8 мая пострадали пятеро мирных жителей. Троих из них доставили в больницу, двое от госпитализации отказались. У всех пострадавших — колотые ранения лёгкой степени тяжести.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что всем пострадавшим оказали медпомощь. Раненых отправили домой на амбулаторное лечение.
Повреждения зафиксировали в шести многоквартирных домах. Пострадали три торговых павильона, 11 машин.
Город попал под массированный обстрел 8 мая. В первый раз ВСУ открыли огонь утром — обошлось без последствий. Во время второго обстрела снаряды попали в жилую зону и упали рядом с многоквартирными домами. Повреждения получили не только МКД, но и находившиеся рядом авто. Изначально сообщалось о четырёх раненых мирных жителях.