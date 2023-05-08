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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек

8 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI
Троих госпитализировали. У всех пострадавших — колотые ранения лёгкой степени тяжести. Повреждения в результате обстрелов получили шесть МКД, три торговых павильона и 11 машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При обстреле Шебекино 8 мая пострадали пятеро мирных жителей. Троих из них доставили в больницу, двое от госпитализации отказались. У всех пострадавших — колотые ранения лёгкой степени тяжести.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что всем пострадавшим оказали медпомощь. Раненых отправили домой на амбулаторное лечение.

Повреждения зафиксировали в шести многоквартирных домах. Пострадали три торговых павильона, 11 машин.

Город попал под массированный обстрел 8 мая. В первый раз ВСУ открыли огонь утром — обошлось без последствий. Во время второго обстрела снаряды попали в жилую зону и упали рядом с многоквартирными домами. Повреждения получили не только МКД, но и находившиеся рядом авто. Изначально сообщалось о четырёх раненых мирных жителях.

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