Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек

Город попал под массированный обстрел 8 мая. В первый раз ВСУ открыли огонь утром — обошлось без последствий. Во время второго обстрела снаряды попали в жилую зону и упали рядом с многоквартирными домами. Повреждения получили не только МКД, но и находившиеся рядом авто. Изначально сообщалось о четырёх раненых мирных жителях.