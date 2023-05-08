Четыре человека пострадали при массированном обстреле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Город Шебекино 8 мая попал под массированный обстрел. Первое происшествие случилось ещё до полудня. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.
При повторном обстреле пострадали четыре человека. Двоих из них пришлось госпитализировать.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из снарядов при повторном обстреле разорвался рядом с тремя многоквартирными домами. В МКД выбиты окна, повреждения получили балконы.
На месте происшествия продолжается подомовой обход. Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов отметил, что о повреждениях жилья и транспорта можно сообщать по телефонам 112 и 8(47248)3-29-22.
Судя по кадрам очевидцев, пострадали при обстреле Шебекино не только квартиры. После прилётов загорелся автомобиль.