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Четыре человека пострадали при массированном обстреле Шебекино в Белгородской области

8 мая 2023, 10:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Один из снарядов при повторном обстреле разорвался в жилом массиве — рядом с многоквартирными домами. Четверо пострадали, двоих из них пришлось госпитализировать, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Город Шебекино 8 мая попал под массированный обстрел. Первое происшествие случилось ещё до полудня. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

При повторном обстреле пострадали четыре человека. Двоих из них пришлось госпитализировать.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из снарядов при повторном обстреле разорвался рядом с тремя многоквартирными домами. В МКД выбиты окна, повреждения получили балконы.

На месте происшествия продолжается подомовой обход. Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов отметил, что о повреждениях жилья и транспорта можно сообщать по телефонам 112 и 8(47248)3-29-22.

Судя по кадрам очевидцев, пострадали при обстреле Шебекино не только квартиры. После прилётов загорелся автомобиль.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Видео: Telegram-канал "Шёпот Шебекино"
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