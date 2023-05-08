БПЛА самолётного типа сбили в Валуйском горокруге

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО в Валуйском городском округе сбила БПЛА самолётного типа.
По предварительным данным, пострадавших от падения осколков нет. О последствиях на земле пока не известно — на месте работают спецслужбы.
Напомним, что сегодня также стало известно о сбитом украинском дроне «Фурия». По данным Telegram-канала Baza, предназначенный для разведки беспилотник заметили в Валуйском округе утром 7 мая.