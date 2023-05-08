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Published Сегодня, 18:04

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БПЛА самолётного типа сбили в Валуйском горокруге

8 мая 2023, 18:04
Фото: 1MI
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО в Валуйском городском округе сбила БПЛА самолётного типа.

По предварительным данным, пострадавших от падения осколков нет. О последствиях на земле пока не известно — на месте работают спецслужбы.

Напомним, что сегодня также стало известно о сбитом украинском дроне «Фурия». По данным Telegram-канала Baza, предназначенный для разведки беспилотник заметили в Валуйском округе утром 7 мая.

Беспилотник «Фурия» сбили в Белгородской области
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#Александра Склярова#Беспилотник#Система ПВО#Происшествия#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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