Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Белгород готовится отметить День Победы. В этом году программа мероприятий будет скромнее из-за сложившейся обстановки, однако полностью от праздника город не отказывается.
Начнётся вторник по традиции с «Волны памяти». В ходе акции первые лица региона и города, горожане и гости Белгорода возложат цветы к военным мемориалам, чтобы отдать дань памяти погибшим.
Затем в течение дня будут работать интерактивные мероприятия. Проведут их на нескольких площадках: в Центральном парке и парке Победы, на Музейной площади, Белгородском Арбате.
Горожан ожидают театрализованные представления и концерты, кинопоказы и выставки под открытым небом, мастер-классы и тематические фотозоны. Помимо этого, по информации мэрии, в Центральном парке состоится «Бал Победы».
В Белгороде также будут раздавать георгиевские ленточки. Желающие смогут подключиться к акции «Красная гвоздика». А главных героев — ветеранов Великой Отечественной войны — поздравят фронтовые бригады.
В 19:00 Белгород присоединится к Всероссийской минуте молчания.
Полностью программу Дня Победы можно изучить в афише от мэрии.
От ключевых мероприятий — парада Победы, очного шествия «Бессмертного полка» и салюта — в этом году решили отказаться ради безопасности горожан. Салюта не будет и в Старом Осколе.
Напомним также, что в центре Белгорода из-за праздничных мероприятий перекроют дороги. Помимо этого, уже вечером 8 мая ограничат остановку и стоянку транспорта.