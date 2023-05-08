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Без салюта и парада, но с концертами: как в Белгороде отметят День Победы

8 мая 2023, 09:05
Фото: 1MI

Белгород готовится отметить День Победы

По традиции программу откроет «Волна памяти», а после в течение дня запланированы концерты, выставки под открытым небом, театрализованные представления и кинопоказы. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

Белгород готовится отметить День Победы. В этом году программа мероприятий будет скромнее из-за сложившейся обстановки, однако полностью от праздника город не отказывается.

Начнётся вторник по традиции с «Волны памяти». В ходе акции первые лица региона и города, горожане и гости Белгорода возложат цветы к военным мемориалам, чтобы отдать дань памяти погибшим.

Затем в течение дня будут работать интерактивные мероприятия. Проведут их на нескольких площадках: в Центральном парке и парке Победы, на Музейной площади, Белгородском Арбате.

Горожан ожидают театрализованные представления и концерты, кинопоказы и выставки под открытым небом, мастер-классы и тематические фотозоны. Помимо этого, по информации мэрии, в Центральном парке состоится «Бал Победы».

В Белгороде также будут раздавать георгиевские ленточки. Желающие смогут подключиться к акции «Красная гвоздика». А главных героев — ветеранов Великой Отечественной войны — поздравят фронтовые бригады.

В 19:00 Белгород присоединится к Всероссийской минуте молчания.

Полностью программу Дня Победы можно изучить в афише от мэрии. 

Программа мероприятий в День Победы в Белгороде

От ключевых мероприятий — парада Победы, очного шествия «Бессмертного полка» и салюта — в этом году решили отказаться ради безопасности горожан. Салюта не будет и в Старом Осколе.

Напомним также, что в центре Белгорода из-за праздничных мероприятий перекроют дороги. Помимо этого, уже вечером 8 мая ограничат остановку и стоянку транспорта.

В Белгороде не будет салюта в День Победы
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