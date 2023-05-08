Беспилотник «Фурия» сбили в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Украинскую «Фурию» сбили в Белгородской области. Произошло это утром 7 мая в Валуйском горокруге. Дрон сбили пограничники.
По информации источника, на беспилотнике не было взрывных устройств. Дрон используют для воздушной разведки, в том числе для нанесения ударов артиллерией.
На минувшей неделе не раз сообщалось об атаке БПЛА на регион. Один из дронов сбросил взрывное устройство недалеко от места строительства защитных сооружений — пострадал мужчина. Ещё один беспилотник атаковал водонапорную башню на территории свинокомплекса.
Под Белгородом тем временем сбили украинский беспилотник Shark. Устройство используется для разведки и корректировки направления ударов, в том числе для ракет Himars.