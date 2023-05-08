Беспилотник «Фурия» сбили в Белгородской области

На минувшей неделе не раз сообщалось об атаке БПЛА на регион. Один из дронов сбросил взрывное устройство недалеко от места строительства защитных сооружений — пострадал мужчина. Ещё один беспилотник атаковал водонапорную башню на территории свинокомплекса.