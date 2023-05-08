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Беспилотник «Фурия» сбили в Белгородской области

8 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
фото тематическое
Используемый для разведки дрон обнаружили в приграничье утром 7 мая, сообщает Baza. БПЛА сбили пограничники.
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СВО

Украинскую «Фурию» сбили в Белгородской области. Произошло это утром 7 мая в Валуйском горокруге. Дрон сбили пограничники.

По информации источника, на беспилотнике не было взрывных устройств. Дрон используют для воздушной разведки, в том числе для нанесения ударов артиллерией.

На минувшей неделе не раз сообщалось об атаке БПЛА на регион. Один из дронов сбросил взрывное устройство недалеко от места строительства защитных сооружений — пострадал мужчина. Ещё один беспилотник атаковал водонапорную башню на территории свинокомплекса.

Под Белгородом тем временем сбили украинский беспилотник Shark. Устройство используется для разведки и корректировки направления ударов, в том числе для ракет Himars.

BAZA: Украинский беспилотник самолётного типа сбили рядом с белгородским селом
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#Инна Рогова#Приграничье#Беспилотник#Дрон#БПЛА#Пограничники#Фурия#Разведка#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг
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