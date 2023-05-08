Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Изображение материала

Белгородцев попросили не верить объявлениям о наборе землекопов на границу

8 мая 2023, 13:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Сети появились объявления о наборе землекопов на границу: согласно описанию, рабочие требуются в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Однако власти соседнего региона заявили, что это спам-атака, сообщают «Курские известия».
Сюжет
СВО

Белгородцам и жителям других регионов предлагают побыть землекопами и разнорабочими на границе. Желающих приглашают на строительство оборонительных сооружений.

Кандидатам обещают официальное трудоустройство, оплату за каждые 100 метров, проживание и питание. Бонус — «отсрочка от мобилизации на время работы по контракту», следует из объявления. В записи указан номер телефона, по которому можно откликнуться на вакансию.

Однако в правительстве Курской области заявили, что появившееся объявление в Сети является спам-атакой.

Внимание! Наши соседи продолжают информационные вбросы. Утром в Telegram-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур. Цель атаки — перегрузить телефонную линию звонками.
правительство Курской области

Отметим, что на строительство засечной черты в Белгородской области потратили почти 10 млрд рублей. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, это были деньги не из областного бюджета.

Вместе с тем жалобы от разнорабочих, занимающихся рытьём окопов, продолжают поступать. По словам обратившихся, им задерживают зарплату.

Как ранее сообщила Baza, недалеко от места строительства защитных сооружений в начале мая пострадал мужчина. По информации источника, произошло это во время атаки БПЛА. Пострадавший рабочий контузию, но от госпитализации отказался.

Фото: пресс-служба правительства Курской области
В Белгородской области разнорабочие, роющие окопы, вновь жалуются на задержки зарплат
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы на безденежье рабочих в окопахНовость о наборе добровольцев для рытья окопов в Белгородской области назвали фейком
#Инна Рогова#Разнорабочие#Землекопы#Оборонительные сооружения#Объявление#Спам-атака#Спецоперация#СВО#Черноземье#Белгородская область#Курская область#Брянская область
Подпишитесь
Детсад и сельхозпредприятие пострадали при обстреле хутора в Белгородской области
Сегодня, 14:41
Белгородцы спорят на тему переименования проспекта Богдана Хмельницкого
Сегодня, 07:57
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек
Сегодня, 12:35
Без салюта и парада, но с концертами и кашей: как в Белгороде отметят День Победы
Сегодня, 09:05
Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село
Сегодня, 15:27