Белгородцев попросили не верить объявлениям о наборе землекопов на границу

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Белгородцам и жителям других регионов предлагают побыть землекопами и разнорабочими на границе. Желающих приглашают на строительство оборонительных сооружений.
Кандидатам обещают официальное трудоустройство, оплату за каждые 100 метров, проживание и питание. Бонус — «отсрочка от мобилизации на время работы по контракту», следует из объявления. В записи указан номер телефона, по которому можно откликнуться на вакансию.
Однако в правительстве Курской области заявили, что появившееся объявление в Сети является спам-атакой.
Внимание! Наши соседи продолжают информационные вбросы. Утром в Telegram-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур. Цель атаки — перегрузить телефонную линию звонками.
правительство Курской области
Отметим, что на строительство засечной черты в Белгородской области потратили почти 10 млрд рублей. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, это были деньги не из областного бюджета.
Вместе с тем жалобы от разнорабочих, занимающихся рытьём окопов, продолжают поступать. По словам обратившихся, им задерживают зарплату.
Как ранее сообщила Baza, недалеко от места строительства защитных сооружений в начале мая пострадал мужчина. По информации источника, произошло это во время атаки БПЛА. Пострадавший рабочий контузию, но от госпитализации отказался.