Белгородское село второй раз за день попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
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Сегодня, 8 мая, в 20:27 жителям села Сподарюшино Грайворонского городского округа стали приходить СМС-оповещения от РСЧС, предупреждающие об обстреле. Жителей населённого пункта попросили срочно спуститься в укрытия.
Этот обстрел села Сподарюшино стал вторым за сутки: о первом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела, снаряд попал в жилой частный дом. Семья оттуда недавно переехала в другой населённый пункт, поэтому пострадавших нет.
Также за сегодняшний день ВСУ атаковали город Шебекино, в результате чего там пострадали пять жителей, посёлок Красное Шебекинского округа и хутор Леоновка Валуйского округа - в них обошлось без пострадавших.