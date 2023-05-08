Белгородское село второй раз за день попало под обстрел ВСУ

Этот обстрел села Сподарюшино стал вторым за сутки: о первом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела, снаряд попал в жилой частный дом. Семья оттуда недавно переехала в другой населённый пункт, поэтому пострадавших нет.