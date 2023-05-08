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Белгородское село второй раз за день попало под обстрел ВСУ

8 мая 2023, 17:39
Фото: 1MI
Об обстреле жителей села Сподарюшино информируют СМС-оповещения от РСЧС.
Сюжет
МЧС

Сегодня, 8 мая, в 20:27 жителям села Сподарюшино Грайворонского городского округа стали приходить СМС-оповещения от РСЧС, предупреждающие об обстреле. Жителей населённого пункта попросили срочно спуститься в укрытия.

Этот обстрел села Сподарюшино стал вторым за сутки: о первом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела, снаряд попал в жилой частный дом. Семья оттуда недавно переехала в другой населённый пункт, поэтому пострадавших нет.

Также за сегодняшний день ВСУ атаковали город Шебекино, в результате чего там пострадали пять жителей, посёлок Красное Шебекинского округа и хутор Леоновка Валуйского округа - в них обошлось без пострадавших.

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#РСЧС#МЧС#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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