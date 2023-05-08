11 белгородских свалок могут включить в федеральную программу

Тем временем в Грайвороне и Белгороде продолжается рекультивация свалок. В областном центре работы должны завершить в следующем году. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас необходимо ускорить работы по выполнению проекта рекультивации действующей свалки, которая находится рядом. Соответствующее поручение дали областному министерству ЖКХ.