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11 белгородских свалок могут включить в федеральную программу

8 мая 2023, 13:49
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

Свалки в Белгороде и Грайвороне рекультивируют по нацпроекту «Экология»

Речь идёт о программе «Генеральная уборка». Чиновники должны подготовить документацию по ним. Пока же рекультивация в рамках нацпроекта проходит на двух свалках — в Белгороде и Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области ещё 11 свалок могут попасть в федеральную программу «Генеральная уборка». Чиновники подготавливают заявки и документацию по ним.

Тем временем в Грайвороне и Белгороде продолжается рекультивация свалок. В областном центре работы должны завершить в следующем году. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас необходимо ускорить работы по выполнению проекта рекультивации действующей свалки, которая находится рядом. Соответствующее поручение дали областному министерству ЖКХ.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ранее стало известно, что со старой свалки в Белгороде вывезли более 330 тыс. кубометров отходов.

На каком этапе находится рекультивация старой свалки в Белгороде
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#Инна Рогова#Свалка#Рекультивация#Нацпроект#Общество#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгородская область#Белгород#Грайворон#Вячеслав Гладков
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