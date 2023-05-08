11 белгородских свалок могут включить в федеральную программу

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгородской области ещё 11 свалок могут попасть в федеральную программу «Генеральная уборка». Чиновники подготавливают заявки и документацию по ним.
Тем временем в Грайвороне и Белгороде продолжается рекультивация свалок. В областном центре работы должны завершить в следующем году. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас необходимо ускорить работы по выполнению проекта рекультивации действующей свалки, которая находится рядом. Соответствующее поручение дали областному министерству ЖКХ.
Работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Ранее стало известно, что со старой свалки в Белгороде вывезли более 330 тыс. кубометров отходов.