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Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности

7 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI

Выпускникам из Шебекино советуют провести праздники в безопасном месте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил вывезти шебекинских школьников в безопасные места, чтобы отметить звонки и выпускные. Окончательное решение по этому поводу примут родители, учителя и сами школьники.
Сюжет
Школы

Губернатор Вячеслав Гладков предложил вывезти шебекинских выпускников в безопасные места, чтобы там они смогли отметить последние звонки и выпускные. Однако окончательное решение по этому поводу должны принимать родители вместе с самими учащимися и учителями.

Проводить праздники для школьников в Шебекино очно не будут точно.

«Ещё раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: „зачем закрыли школы“, „детям плохо учиться или дети не получают должного образования“. Но когда речь идёт о жизни или смерти, выбора нет — он абсолютно очевиден», — пишет Гладков.

Теперь решение — за родителями. Губернатор пообещал, что выпускникам помогут и предоставят автобусы. Детей готовы вывезти в безопасное место.

«Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы», — заявил глава региона.

Осталось определиться, проводить выпускные очно, но в безопасном месте, или заочно.

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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Шебекино#Школы#Общество#Выпускной#Последний звонок#Безопасность#Автобусы
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