Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности

«Ещё раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: „зачем закрыли школы“, „детям плохо учиться или дети не получают должного образования“. Но когда речь идёт о жизни или смерти, выбора нет — он абсолютно очевиден», — пишет Гладков.