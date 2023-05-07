Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Губернатор Вячеслав Гладков предложил вывезти шебекинских выпускников в безопасные места, чтобы там они смогли отметить последние звонки и выпускные. Однако окончательное решение по этому поводу должны принимать родители вместе с самими учащимися и учителями.
Проводить праздники для школьников в Шебекино очно не будут точно.
«Ещё раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: „зачем закрыли школы“, „детям плохо учиться или дети не получают должного образования“. Но когда речь идёт о жизни или смерти, выбора нет — он абсолютно очевиден», — пишет Гладков.
Теперь решение — за родителями. Губернатор пообещал, что выпускникам помогут и предоставят автобусы. Детей готовы вывезти в безопасное место.
«Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы», — заявил глава региона.
Осталось определиться, проводить выпускные очно, но в безопасном месте, или заочно.