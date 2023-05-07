Владельцам магазинов в пострадавшем при обстреле ТЦ в Шебекино помогут финансово

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
6 мая ВСУ обстреляли город Шебекино из ствольной артиллерии. По известным данным, при обстреле были повреждены школа, торговый центр и 12 автомобилей. К восстановлению крыши школы вскоре приступят, рабочие уже разобрали повреждённые детали.
Кроме того, пострадал один мирный житель: у него зафиксировали осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. В Шебекинской ЦРБ мужчине провели операцию, к утру 7 мая он пришёл в себя.
Также 7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что директоров и владельцев пострадавших при вчерашнем обстреле предприятий будут ждать с подготовленными на выплату документами. Всего у региона есть 800 млн рублей, которые должны быть направлены на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий.
Десятого числа произведём первые выплаты коммерческим предприятиям, которые ранее пострадали. Деньги из федерального бюджета поступили. А директоров и владельцев предприятий, пострадавших вчера, буду ждать с подготовленными документами. Вчера мы им всю процедуру объяснили. Тоже будем стараться помочь тем, чем можем, теми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, глава региона отметил, что количество повреждённых автомобилей при обстреле Шебекино выросло до 13. Владельцы машин тоже получат выплаты.