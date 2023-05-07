Владельцам магазинов в пострадавшем при обстреле ТЦ в Шебекино помогут финансово

Также 7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что директоров и владельцев пострадавших при вчерашнем обстреле предприятий будут ждать с подготовленными на выплату документами. Всего у региона есть 800 млн рублей, которые должны быть направлены на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий.