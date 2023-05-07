В Сети появилось видео с прилётом в Шебекино, при котором пострадал мужчина

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В социальных сетях начали появляться видеозаписи с моментом прилёта в ТЦ «Шум» в Шебекино. Обстрел города случился вчера, 6 мая.
В начале видеозаписи видно, как пострадавший при обстреле мужчина выходит из магазина с ребёнком. Девочка не пострадала, мужчина же сейчас находится в реанимации в тяжёлом после операции состоянии.
Напомним, что 6 мая ВСУ обстреляли город Шебекино из ствольной артиллерии. По известным данным, при обстреле были повреждены школа, торговый центр и 12 автомобилей. К восстановлению крыши школы вскоре приступят, рабочие уже разобрали повреждённые детали.
Кроме того, пострадал один мирный житель: у него зафиксировали осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. В Шебекинской ЦРБ мужчине провели операцию, к утру 7 мая он пришёл в себя.