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В Сети появилось видео с прилётом в Шебекино, при котором пострадал мужчина

7 мая 2023, 17:39
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
На видеозаписи видно, что из магазина выходит пострадавший при обстреле мужчина.
Сюжет
Обстрел

В социальных сетях начали появляться видеозаписи с моментом прилёта в ТЦ «Шум» в Шебекино. Обстрел города случился вчера, 6 мая.

В начале видеозаписи видно, как пострадавший при обстреле мужчина выходит из магазина с ребёнком. Девочка не пострадала, мужчина же сейчас находится в реанимации в тяжёлом после операции состоянии.

Напомним, что 6 мая ВСУ обстреляли город Шебекино из ствольной артиллерии. По известным данным, при обстреле были повреждены школа, торговый центр и 12 автомобилей. К восстановлению крыши школы вскоре приступят, рабочие уже разобрали повреждённые детали.

Кроме того, пострадал один мирный житель: у него зафиксировали осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. В Шебекинской ЦРБ мужчине провели операцию, к утру 7 мая он пришёл в себя.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Видео
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