Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Изображение материала

В области начали восстанавливать повреждённую при обстреле Шебекино школу

7 мая 2023, 04:41
Фото: Telegram-канал "Шёпот Шебекино"
Повреждённую крышу уже разобрали, сообщил Вячеслав Гладков.

6 мая город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Некоторые Telgram-каналы стали сообщать о прилёте в одну из местных школ. Позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ещё одно попадание пришлось на торговый центр.

Утром 7 мая глава региона сообщил на своей странице в соцсетях, что к восстановлению школы приступят уже на днях. Сейчас рабочие уже разобрали повреждённую крышу.

Разбор пострадавшей крыши завершен. Сегодня главное — затянуть плёнкой для того, чтобы не допустить промокания. Ну, а дальше — восстановление в полном объёме. Сейчас произойдёт осмечивание объекта. И на следующей неделе выплатим деньги на восстановление школы из резервного фонда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также при обстреле пострадал один мирный житель: он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. В Шебекинской ЦРБ мужчине сделали операцию, в настоящий момент он уже пришёл в себя.

В Сети сообщают о прилёте по школе в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненный при обстреле Шебекино житель пришёл в себяПострадавшему при обстреле Шебекино сделали операциюПострадавший при обстреле Белгородской области мужчина находится в тяжёлом состоянии
#Александра Склярова#Восстановление#Повреждения#Обстрел#Происшествия#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
В Шебекино после обстрела нашли боеприпасы от РСЗО «Смерч»
Сегодня, 10:07
Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности
Сегодня, 07:28
Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде отремонтируют за 27 млн рублей
Сегодня, 08:13
Шебекино в Белгородской области снова попало под обстрел
Сегодня, 06:42
Обстрелы Белгородской области и фейк об эвакуации обсуждали белгородцы 6 мая
Вчера, 16:00