В области начали восстанавливать повреждённую при обстреле Шебекино школу

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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6 мая город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Некоторые Telgram-каналы стали сообщать о прилёте в одну из местных школ. Позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ещё одно попадание пришлось на торговый центр.
Утром 7 мая глава региона сообщил на своей странице в соцсетях, что к восстановлению школы приступят уже на днях. Сейчас рабочие уже разобрали повреждённую крышу.
Разбор пострадавшей крыши завершен. Сегодня главное — затянуть плёнкой для того, чтобы не допустить промокания. Ну, а дальше — восстановление в полном объёме. Сейчас произойдёт осмечивание объекта. И на следующей неделе выплатим деньги на восстановление школы из резервного фонда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также при обстреле пострадал один мирный житель: он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. В Шебекинской ЦРБ мужчине сделали операцию, в настоящий момент он уже пришёл в себя.